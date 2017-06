[Design Flux] Semaine de workshops à la biennale de Chaumont

La Biennale du design graphique fera à nouveau vivre la scène du design graphique ce printemps, à Chaumont. Focus sur le programme de la semaine du 14 au 21 mai, au cours de laquelle des designers et graphistes français, suisses, allemands et néerlandais animeront des workshop destinés aux étudiants. Il reste quelques jours pour s'y inscrire !

Christian Lagé et Simone Schöler (studio Anschlaege), Bart de Baets et Fabian Reichle, mais aussi Niklaus Troxler questionneront les participants sur des problématiques contemporaines : engagement citoyen, monde en mutation et gestion des informations.

Megi Zumstein et Claudio Barandum (Hi studio), Pernelle Poyet et Laurence Yared travailleront autour de la corrélation du texte et des images, du sens des contenus, et de la hiérarchisation de la lecture.

Sandrine Nugue, quant à elle, proposera un laboratoire d’exploration pour aborder de façon décomplexée la typographie.

La semaine sera rythmée par les conférences des workshopers qui expliqueront leurs travaux et leur démarche, des concerts et ponctuée par l’exposition des travaux réalisés, les 20 & 21 mai.

Dernière semaine des inscriptions aux workshops de La biennale de design graphique. Nous apprenons également que suite à une forte demande, les inscriptions aux workshop sont étendus aux professionnels. Rendez-vous sir le site de la Biennale : http://bit.ly/2owOMrE