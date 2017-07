[Design Flux] Skittle, goûte l'arc-en-ciel unicolore

D'ordinaire, la marque de confiserie Skittles propose de "Goûter l'arc-en-ciel". Pendant un mois, le temps de la Gay Pride, les bonbons seront blanc.

À l'occasion de la manifestation homosexuelle la plus suivie de l'année, de nombreuses marques adaptent leur logo, leurs produits ou leurs évènements aux couleurs du Rainbow Flag. Comment faire quand on le fait toute l'année, et que s'en est même un slogan ? Skittle a trouvé la réponse et prend le contre-pied. Les bonbons sont blancs. Le packaging est blanc. Les publicités sont blanches. La couleur s'efface en soutient de la cause et s'accompagne de mots qui sonnent justes "Pendant la Gay Pride, un seul drapeau importe".

Skittle fait partie de ces marques qui ne manque pas d'auto-dérision et amène un vent de légèreté dans sa communication avec le public.

Par Florian Bulou