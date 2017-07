[Design Flux] Skype, vers l'uniformisation de l'identité visuelle

Le service de discussion instantanée Skype s'est revêtu d'un nouveau logo, site et application. Cela fait suite à une volonté de cohérence entre les logiciels proposés par Microsoft.

Dans un souci d'harmonie avec la maison mère Microsoft, Skype prend la même teinte bleue que Windows. Cela comporte l'icône à gauche, et un caractère Word à droite ; une charte proposée par Paula Scher de Pentagram dès 2012, pour le logo de Windows. Pour ceux qui sont encore attachés au nuage bleu entourant le mot Skype, rassurez-vous, il est encore présent pour le S, symbole pérenne de la marque.

Le site web et l'application ont également été revus dans le but de personnaliser la plate-forme : changer les couleurs de l'interface, ajouter les émoticônes de réactions, comme on l'a vu récemment sur Facebook Messenger. Skype diversifie ses services pour tenter de satisfaire un plus grand nombre, cela passe alors par une simplification de l'application, et un service plus fluide pour les utilisateurs. Pour l'heure ce sont les applications sur Android et iPhone qui sont à jour, le site viendra à la fin de l'année.

Par Florian Bulou