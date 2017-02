Smash : le partage de fichiers gratuit et sans limite pour les créatifs

Il y a quelques jours Romaric Gouedard-Comte nous contactait pour présenter Smash, une alternative en ligne de partage de fichiers destinée aux créatifs. Un projet en ligne depuis peu, mais dont la simplicité et l'efficacité a de quoi séduire.

Habitués des Dropbox, WeTransfer et consort, Olivier, Romaric et Rémi, frustrés dans la pratique, ont voulu imaginer une autre manière de concevoir le partage de fichiers : pratique, sans limites et sans publicité. La promesse est tenue. L'interface est épurée, simple d'utilisation, en deux trois mouvements, il est possible d'envoyer des dossiers volumineux à un ou plusieurs destinataires.

Un outil à tester d'autant qu'on apprécie les petits plus :

- pas de limite de taille

- Pendant le chargement du fichier la publicité est remplacée par de l'inspiration, avec la présentation de designers, graphistes, artistes.

- Avant de télécharger le fichier reçu, il est possible de le prévisualiser. Pratique lorsque l'on est sur un smartphone.

Comme pour tout nouveau service, reste quelques questions :

- Comment peut-on s'assurer de la protection des fichiers envoyés ?

- Quels seront à terme les outils payants ?

- Quel volume la plateforme est-elle capable d'accueillir ?

À tester ici : https://www.fromsmash.com