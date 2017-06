[Agenda] Sorties graphiques : les évènements à ne pas manquer !

0 partages sur les réseaux sociaux

Expos, vernissages, festivals ou conférences, chaque semaine étapes : note pour vous dans l’agenda les évènements de la scène graphique et artistique.

L’incontournable événement typo revient avec un rendez-vous supplémentaire !

Les puces typo reviennent pour une 7e édition. Curieux comme professionnels auront à nouveau l’occasion de partager et de chiner des ressources utiles à la création de caractères. À cette occasion, Les Rencontres Internationales de Lure présenteront le programme de leur colloque aoutien sur le thème : « Constellations, attractions, liens et tensions graphiques. »

En prémices du week-end, une nouvelle rencontre aura lieue cette année : Premières impressions. Une soirée, réflexive puis festive, lors de laquelle des éditions nouvelles seront présentées : elles ont en commun de célébrer et de jouer du signe typographique.



Le salon de l’auto-édition Anti-Aufklarung finit la campagne avec engagement

Anti-Aufklarung est le nom choisi pour cet événement dédié à l’auto-édition (en référence à la critique d’Adorno sur l’industrie culturelle qui uniformiserait les modes de vie). Ce salon préfère se concentrer sur le plus rare : il privilégie les circuits de production non-conventionnels en exposant une cinquantaine d’artistes qui s’auto-diffusent. Pour clore la campagne 2017, des performances à résonance politique auront lieu et un atelier fera honneur au détournement d’affiches électorales.



Velvetyne invite à dessiner des esperluettes

L’ouvrage "Évolutions formelles de l'esperluette" de Jan Tschichold a été traduit en français, et le signe « & » sera donc le prétexte au workshop annuel de la fonderie typographique Velvetyne. Une série d’esperluette sera réunie sous forme d’une édition et proposée en libre usage sur son site. Un week-end productif mais aussi festif, sous la bénédiction de Saint-Jean Porte Latine, Saint-Patron des typographes, mais aussi des vignerons… Les portes sont ouvertes à tous, même simplement pour passer tracer quelques esperluettes !



Les expositions de la villa Noailles explorent les liens entre art, photographie, mode et design

Au cours du dernier week-end d’avril, le 32e festival International de Mode et de Photographie a sacré ses gagnants parmi des stylistes, accessoiristes et photographes prometteurs. En continuité de chaque édition, le festival présente à la villa Noailles plusieurs expositions libres d’entrée. Ainsi, au sein de cet écrin architectural signé Mallet-Stevens, se côtoient les dessins et les textes de Cocteau, les robes de mariée et les clichés de Vendula Knopovà, les esquisses de chaussures de Pierre Hardy, et les créations d’une quinzaine d’autres artistes.



Le festival Design D’Days bat son plein au cœur de la capitale

Auteurs-créateurs égaient la Grande Nef du musée des Arts Décoratifs. Par exemple, Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage proposent Papier Machine, exploration ludique du monde de l’électronique à travers des architectures microscopiques de nos machines représentées en grand format. Le Pianographe, de Florent et Romain Bodart, s’inspire de l’harmonium inventé et du synthétiseur moderne. En activant les touches, des sons et des animations se déclenchent. Toute l’exposition, qui accueille une vingtaine d’exposants, est pensée ainsi : tel un terrain de jeu interactif, ludique et expérimental.



Par Stéphanie Thiriet