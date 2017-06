[Agenda] Sorties graphiques : les évènements à ne pas manquer !

Expos, vernissages, festivals ou conférences, chaque semaine étapes : note pour vous dans l’agenda les évènements de la scène graphique et artistique.

Une Saison graphique : l'édition 2017 est lancée !

En quelques années, le festival Une Saison Graphique au Havre s'est construit une solide réputation. La 9e édition propose plusieurs expositions et profite des 500 ans de la ville et du projet "Un été au Havre 2017" pour investir l'espace public. Plusieurs graphistes ont été invités à mettre en forme des phrases d'auteurs sur 22 pignons d'immeuble. Pendant ce temps là, Karel Martens se dors la pilule à la plage avec le déploiement de 500 cabines, colorées selon un système mathématique élaboré.

L'apogée de la fête est prévue ce samedi 13 mai avec le retour de la Kermesse Graphique : un après-midi entièr d’ateliers participatifs et de jeux colorés pour tous les âges et pour tout le monde.



Du 9 mai au 30 juin 2017

Lieux Divers - Le Havre





La Slow galerie présente "Eternel féminin", première exposition solo de Léa Chassagne

La Slow Galerie a pris l'habitude de nous surprendre avec une programmation éclectique et pointue. Cette richesse s'exprime tant par la variété des thèmes abordés que celle des techniques et styles présentés au cours des expositions. En ce début mai, c'est Léa Chassagne qui occupe les murs de la galerie avec un parcours élaboré autour du mythe de l’éternel féminin. On y découvre un paradis intime peuplé de figures féminines colorées. Entre jardins luxuriants et déserts apocalyptiques, les créatures alimentent l'imaginaire du spectateur en incarnant tour à tour vertu, colère, jouissance, force et fragilité. Une valeur sûre pour les amateurs d'illustrations.



Du 11 mai au 03 juin 2017

Slow Galerie - 5 rue JP Timbaud 75011 PARIS





Print Must Go On - Expo/Vente d'estampes sérigraphiés



Installé à Maison Alfort, CO-OP, regroupe trois artistes imprimeurs et éditeurs passionnés. Entre deux projets, ils se font un plaisir de sortir de leur atelier pour présenter leur travail. À l'occasion du lancement de "Print must go on", une collection d'estampes en sérigraphie par 20 artistes, au format 50 x 70 cm, CO-OP s'installe dans la galerie de l’Atelier Meraki pour une expo/vente conviviale. On y apprécie un panorama de sérigraphies au croisement des générations et des pratiques, ainsi que des éditions et estampes de l'atelier.



Le 12 mai de 18h à 21h et expo/vente du 13 au 14 mai entre 14h et 19h

Atelier Meraki, 14-16 rue Neuve Popincourt - Paris

Tony Côme et Jean-Louis Violeau à la bibliothèque Kandinsky

Les moments non planifiés sont toujours les meilleurs. Si vous n'avez rien prévu ce soir rendez-vous, autour de Tony Côme et Jean-Louis Violeau, pour une rencontre sur le thème L'Institut de l'environnement. Une discussion qui sera ponctuée par une série ce mots-clés comme autant de portes d'entrée dans l'histoire de cet établissement parisien (Mandarin, Ulm, Institut, Environnement, Prouvé, Vincennes, Bibliothèque, Informatique, etc.).



Jeudi 11 mai à 18h30

Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou, Paris

POSTERS/AFFICHES, journée d'études sur les enjeux de l'affiche

Organisée par le groupe de recherche e.D.G.A.R et le FRAC Normandie-Rouen, la journée d’études “posters/Affiches, des arts plastiques au design graphique et vice versa” rassemble à la fois graphistes, plasticiens, théoriciens et historiens pour réfléchir et échanger sur les enjeux de l’affiche dans les champs du design et de l’art contemporain. parmi les intervenants : Étienne Bernard, Jocelyn Cottencin, Ne rougissez pas, Benoît Buquet, Catherine Guiral, Saâdane Afif, Alexandre Dimos, Jérôme Saint- Loubert Bié, Fanette Mellier…



Le 16 Mai 2017

Hôtel de région, Rouen

Et aussi...

Comme nous vous l'avons annoncé la semaine dernière, Les puces typoreviennent ce weekendpour une 7e édition. Curieux comme professionnels auront à nouveau l’occasion de partager et de chiner des ressources utiles à la création de caractères. À cette occasion, Les Rencontres Internationales de Lure présenteront le programme de leur colloque aoutien sur le thème : « Constellations, attractions, liens et tensions graphiques. »

En prémices du week-end, une nouvelle rencontre aura lieue cette année : Premières impressions. Une soirée, réflexive puis festive, lors de laquelle des éditions nouvelles seront présentées : elles ont en commun de célébrer et de jouer du signe typographique.



Premières Impressions, mardi 9 mai de 17h30 à 23h, au Point éphémère, 200 Quai de Valmy, Paris X

Les Puces Typo, samedi 13 mai de 10h à 19h, Campus Fonderie de l’Image, 80 Rue Jules Ferry, 93170 Bagnolet



Image de couverture : Léa Chassagne

Par Charles Loyer