[Agenda] Sorties graphiques : les évènements à ne pas manquer !

Expos, vernissages, festivals ou conférences, chaque semaine étapes : note pour vous dans l’agenda les évènements de la scène graphique et artistique.

Le grand weekend festif de la Biennale de design graphique

Organisé par Le Signe, le Festival de graphisme de Chaumont adopte la forme biennale et orchestre autour de son traditionnel concours international d’affiches des expositions, workshops, conférences et rencontres, étalés sur cinq mois. Le grand week-end festif (du 19 au 21 mai) sera l'occasion de remettre les prix du concours international, de participer à de nombreuses conférences, mais aussi de faire la fête, avec le retour la soirée ULTRATATANE du samedi soir.



Du 13 mai au 24 septembre

Chaumont

What Design Can Do

Les conférences What Design Can Do sont de retour à Amsterdam. À travers une approche pluridisciplinaire, l'évènement rassemble de nombreux intervenants du monde entier pour explorer comment le design peut répondre aux besoin et enjeux de notre société. La manifestation permet d'éclairer le travail des bâtisseurs du futur.



Le 23 et 24 Mai

Amsterdam

Paris, Fin de siècle

Signac, Redon, Toulouse-Lautrec et leurs contemporains... Le musée Guggenheim de Bilbao offre une occasion exceptionnelle de contempler un éventail d’œuvres de l’avant-garde française de la fin du XIXe siècle appartenant à des fonds européens privés. L’exposition se penche sur les innovations radicales des néo-impressionnistes, des symbolistes et des Nabis, ainsi que sur la renaissance de l’estampe dans les années 1890.

Les artistes représentés créent des compositions soigneusement élaborées qui, dans leur forme et leur exécution, sont antinaturalistes.



Du 12 mai au 17 septembre

Guggenheim Bilbao



La collection Premium d'Adobe stock s'expose à la galerie Fisheye

Adobe Stock poursuit son engagement auprès des communautés créatives en invitant 5 photographes à constituer une Collection Premium. Julie de Waroquier, Vincent Bousserez, Léo Caillard, Benoit Lapray et Benjamin Taguemount, ils sont tous reconnus pour leurs projets personnels ainsi que leurs travaux réalisés dans le cadre de la commande publicitaire. Chacune de leur série est construite autour d’un élément narratif central qui cherche à modifier notre regard pour créer un choc visuel entre émotion et message.

Pour lancer cette collection inédite, Adobe Stock investit la galerie Fisheye et nous donne l'occasion de découvrir les superbes univers de ces talentueux photographes.



Du 30 mai au 3 juin

Galerie Fisheye, 2 Rue de l'Hôpital Saint-Louis, 75010 Paris



Exposition « Pièce à vivre » à Marseille

Le printemps marque un grand changement pour la galerie POC à Marseille. Elle évolue pour incarner une forme plus contemporaine. L'espace devient installation, une oeuvre immersive, accueillant une collection d’objets d’art, en même temps qu'un lieu de vie. Rendez-vous est donné samedi 20 mai pour découvrir cette nouvelle mouture ainsi que la collection d'oeuvres et d'objets présentés au sein d'une installation spécialement réalisée par Raphaël Mougel. Ce vernissage permet également d'apprécier la nouvelle identité visuelle de la galerie, signée par une équipe Label Famille: Chloé Curci, Adrien Burnet et Adrien D'Houdain.



Samedi 20 mai -16h à 22h

Galerie POC - 30 cours Joseph Thierry, 13001 Marseille



Par Charles Loyer