[Agenda] Sorties graphiques : les évènements à ne pas manquer !

Expos, vernissages, festivals ou conférences, chaque semaine étapes : note pour vous dans l’agenda les évènements de la scène graphique et artistique.

Lancement

Le magazine Kiblind réveille l’entre deux-tours avec le lancement de son numéro 60.

Pour ce numéro de printemps, élection présidentielle oblige, Kiblind refait le monde en parlant politique, ! Et le programme de la soirée - exposition de Maxime Mouysset, ateliers, stands créatifs et dancefloor – promet d’être tenu !

Le 4 mai, à partir de 20h30 au Point Éphémère, 200 Quai de Valmy, 75010 Paris

Expos

Pınar et Viola proposent un instant de recueillement au Red Bull Space

Prendre une pause dans le rythme effréné de la ville : une invitation lancée par le duo d’images-maker Pınar et Viola. « Recharge Station » est une installation in situ : des tipis accueillent les visiteurs, alors plongés dans une atmosphère esthétique et intimiste où résonnent les échos de l’enfance.

Du 28 avril au 23 juin 2017 au Red Bull Space, 12 rue du Mail, 75002 Paris. Vernissage le vendredi 28 avril



Chevalvert - Interstices

Chevalvert fait vivre le design interactif avec l’exposition Interstices

La première exposition monographique de Chevalvert met à l’honneur le pan numérique du travail du studio. Grâce à cinq installations les visiteurs vivent des expériences ludiques et poétique par l’écoute, la découverte, et l’interaction avec des images, des objets ou des interfaces.

Du 16 mars au 10 juin 2017 au centre d'art et de technologie Etopia, Av. de la Cdad. de Soria, 8, 50003 Saragosse, Espagne

Philippe Apeloig habille le service de porcelaine Diane de la manufacture de Sèvres.

La cité de la céramique de Sèvres a invité Philippe Apeloig à imaginer une composition graphique pour porcelaine. Ainsi, une accumulation de signes de ponctuation devient une constellation. Les motifs appliqués en doré sur une porcelaine blanche ou bleue de Sèvres jouent avec la lumière. Dans le cadre du D’Days festival, les pièces sont exposées avec des esquisses du graphiste.

Du 3 mai au 29 juillet à la Galerie de Sèvres, 4 Place André Malraux, 75001 Paris. Vernissage le 2 mai.

Festivals

Le motion design fait son premier festival à Nantes

3D, réalité virtuelle, 2D, stop motion, à la télévision, au cinéma et sur le web : le motion design est multiformes et multi-supports. Afin de réunir les professionnels du secteur et de montrer au plus grand public la richesse de la discipline, le festival Motion-Motion accueillera expositions, conférences, rencontres, ateliers et concert. L’association des motions designers français, à l’initiative du projet, espère inscrire l’évènement dans la durée.

Le 6 à Stereolux, musiques actuelles et arts numériques, 4 Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes

36 days of type expose les caractères de ses participants à Barcelone



36 Days of type invite une fois par an les designers à poster sur Instagram une création de lettrage par jour. Une première grande exposition https://www.facebook.com/events/1034439346689591 rassemble les créations de plus de 200 designers internationaux ayant participé aux trois éditions précédentes de ce marathon typographique. Workshops et conférences sous forme d’explication de travaux auront également lieu.

Du 27 au 29 avril + du 4 au 7 mai + du 10 au 12 mai au studio Vasava, Carrer d'Aragó, 14, 08015, Espagne

Par Stéphanie Thiriet