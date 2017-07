[Design FLux] The Moving Poster, le nouveau mouvement de l’affiche

Les créatifs font la part belle à l’affiche. Depuis quelques années, les posters papiers sont enrichis de leur version animée, destinée à être partagée sur les écrans. Cette alliance de l’imprimé et du numérique démultiplie l’esthétique visuelle et double les niveaux de lecture.

Pour Felix Pfäffli (studio Feixen), Josh Schaub et Erich Brechbuhl tous trois graphistes et membres de l’association suisse Weltformat, l’avenir est à l’affiche en mouvement. Les productions futures seront influencées par les avancées technologiques. Un nouveau champ des possibles s’ouvre pour les concepteurs, qui peuvent se former à l’animation ou collaborer avec des motion designers.

Réunis en un comité de curation, Felix, Josh et Erich ont prospecté sur internet et à l’international, pour rassembler une cinquantaine d’affiches mobiles. Celles-ci ont été présentées lors du festival organisé par Welformat à l’automne 2016 à Lucerne et lors de Typomania, à Moscou, ces derniers jours. D’autres expositions viendront.

La plateforme web associée, The Moving Poster expose et classe les créations. Elles s’animent selon trois niveaux : d’une simple variation de couleurs jusqu’à une approche cinématographique avec des éléments formels qui se déplacent dans l’espace. Via ce site, les graphistes sont invités à envoyer leurs réalisations.

Par Stéphanie Thiriet