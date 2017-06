#timelapsecontest : et les gagnants sont...

Il y a quelques semaines, étapes: en partenariat avec Adobe lançait le concours étudiant #timelapsecontest. Les candidats étaient invités à partager leur processus de création sur Creative Cloud, inspiré des tutos gif animé, affiche et vidéo proposés par Adobe. Un grand bravo à nos 3 lauréats qui remportent un abonnement d'un an aux logiciels cultes d'Adobe.



Dans la catégorie Affiche : Miquel Vila présente un visuel d'inspiration Art Nouveau réalisé sur Illustrator. Le timelapse révèle le passage du lettrage manuel à sa vectorisation sur Illustrator. Chaque étape est mise en évidence grâce à un gif animé, qui témoigne des changements de direction et des prises de décision derrière cette affiche.



Dans la catégorie Gif : Gabrielle Campo nous propose un logo animé, conçu sur Illustrator et After Effect. Le timelapse détaille les modifications apportées manuellement aux lettres du logo et revient sur sa mise en situation par le logiciel Photoshop.



Dans la catégorie Vidéo : Le timelapse de Morgane Halin dévoile la création et la mise en mouvement d'un personnage sur After Effect.



Bravo à tous les participants pour leurs beaux projets !

Vous aussi, testez Adobe Creative Cloud en téléchargeant la version d'essai gratuite et lancez-vous grâce à ces tutos pour créer une affiche, un gif animé ou une vidéo.

