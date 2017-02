Toile Magazine : la mode vue comme une discipline de conception par Frame Publishers

0 partages sur les réseaux sociaux

Nouveau venu dans le vaste univers des magazines de mode, Toile s'annonce comme une lecture alternative pour les passionnés et professionnels, d'un secteur jugé parfois trop superficiel.

Le titre de la publication ne s'y trompe pas. Dans Toile, il est d'abord question de matière. Prendre de la hauteur en envisageant la mode comme une discipline de conception. Revenir aux origines, explorer la phase créative et la fabrication, pour transmettre une approche complète de la mode, en révéler ses coups d'éclats, mais aussi ses difficultés actuelles. Une démarche intéressante qui tend à la fois à faire émerger des concepts mais aussi à apporter des solutions valables à un lectorat concerné.

Derrière ce projet ambitieux, on retrouve Frame Publishers et son fondateur Robert Thiemann. Un parrainage qui se ressent autant dans la qualité de l'approche que dans le soin porté à la maquette, l''articulation texte-image et la recherche typographique. La couverture de ce premier numéro a été réalisée par le directeur artistique Aitor Throup et dévoile un personnage en action couvert de vêtements mais dont le regard est porté sur l'ombre de cette silhouette.

http://www.toiledeluxe.com