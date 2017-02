[Travel] Tourisme anticonformiste et graphique

De Londres à Paris, en passant par New York ou Berlin… Le duo de graphistes Fanny et Flora ont élaboré l'identité graphique d'une collection de guides de voyages originale : Out of the Box. Les auteurs, Laure Watrin et Jeanne Chiaravalli, souhaitaient se démarquer en proposant une nouvelle façon de voyager.

Les villes changent continuellement. Elles deviennent de plus en plus cosmopolites, la population se mélange. Les auteurs proposent donc une immersion explicative dans des quartiers peu connus, avant-gardistes, populaires et inédits. Les photographies au sein des guides, réalisées par les auteurs elles-mêmes et par des photographes choisis, renforcent cet aspect au plus proche de la réalité.

Edités par Les Arènes, les manuels s’accompagnent d’un graphisme accessible, illustré et coloré donnant envie de s’y plonger. Au total, Fanny et Flora ont maquetté en 3 mois près de 400 pages et une centaine de cartes. Un travail abouti d'autant que c'est la première fois que le studio se livre à ce type de réalisation.

Le premier guide (New York) est disponible depuis septembre 2016.