[Design Flux] Type With Pride Contest : un concours de création avec la Gilbert Font

Il y a quelques semaines, nous vous présentions le Gilbert, un caractère dessiné en hommage au créateur du drapeau LGBT, Gilbert Baker et depuis, téléchargé par des milliers de designers à travers le monde. Fontself, l'équipe qui a permis le développement de ce projet, a souhaité poursuivre ce geste en proposant aux créatifs du monde entier, de s'emparer de la police et de participer au "Type With Pride Contest".

Le but de ce concours est de célébrer la diversité et d'encourager les communautés créatives à réaliser des bannières, des affiches, des pancartes ou encore des vidéos à l'occasion de la Marche des Fiertés LGBTQ de New York qui aura lieu le 25 juin prochain.

Pour y participer, rien de plus simple, il suffit de télécharger le caractère et de publier sa proposition sur Behance ou Instagram en la taguant avec le hashtag #TypeWithPride.

Quels types de création ?

- PRINT (affiches, bannières, flyers)

- MOTION (GIF, vidéo, animation)

- FREEFORM (Lettering, graffiti...)

Pour l'occasion, le jury, invite le dessinateur de lettres Tyrsa, ainsi que le designer graphique Robyn Makinson. Les vainqueurs verront leur créations diffusées sur Times Square et plusieurs autres lots sont à gagner comme des abonnements au Creative Cloud et des liens Fontself.