Typekit dévoile une mise à jour importante de son UI

Depuis qu'Adobe fonctionne avec le Creative Cloud ses produits et services évoluent continuellement. C'est au tour de Typekit de faire une grosse mise à jour. Le service qui donne accès à une vaste bibliothèque de polices compatibles avec le web revoit complètement son interface utilisateur.

Comme Google Fonts un peu plus tôt dans l'année, la plateforme cherche à rendre plus accessibles les polices de caractères, en appuyant sur la mise en valeur et la pédagogie.

Au menu des changements, on trouve une amélioration du responsive, des filtres de navigation simplifiés, un plus large éventail d'aperçus ou encore un nouveau design pour les pages de recherches.

http://adobe.ly/2d09A3O

