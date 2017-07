Un cerf-volant en papier pour des envolées graphiques

Non satisfait de pouvoir se mouvoir sur ces deux jambes, l'homme, depuis toujours, rêve de voler. S'il n'a pas encore trouver le moyen de planer dans le ciel de ses propres ailes, il invente toute sorte de gadgets pour l'y aider. Un exercice dans lequel il est plutôt doué. Le studio américain Tait Design Co propose de revenir aux basiques avec un cerf-volant en kit, ce dernier nous a séduit par sa simplicité et ses allures graphiques.

Né bien avant le jetpack, l'avion ou encore la montgolfière, le cerf-volant fait office d'ancêtre au milieu de toutes les dernières innovations. Ses origines se trouvent du côté de la Chine, 2600 ans avant Jésus-Christ, époque à laquelle il fut élaboré pour entrer en contact avec les dieux. Après plusieurs millénaires, l'objet n'est pas à bout de souffle et continue de traverser les âges avec une facilité déconcertante, procurant à qui le manipule, cette sensation tant recherchée de maitriser des airs.



Fait de papier et de bambou, le Kaku Dako ne demande qu'à se laisser porter par le vent et diriger par son unique ficelle. Le plaisir est motivé par la simplicité d'usage et d'assemblage. Les formes géométriques basiques et la gamme de couleurs apportent une touche d'élégance naturelle à ce kit inspiré par le savoir-faire en design des japonais.

Par Charles Loyer