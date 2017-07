[Design Flux] Un coup de baguette pour le Musée de la Magie

L'identité visuelle du musée parisien a été repensée par Fanny Henry. Misant sur la fonctionnalité, le site oscille entre le gris, le fameux duo bleu - rouge, et des éclats de jaune, le tout autour de la gestuelle d'une baguette magique énigmatique.

Avec un "m" pour "magie" et "musée" et un "i" qui peut aisément faire l'analogie avec la baguette magique, le logo se veut efficace. Le point du "i" ponctue la finalité du geste. Sur fond gris, les caractères, les photos ou icônes adoptent un bleu outremer ou rouge corail, l'alliance du moment. Baguette oblige, les graphistes ont mis l'accent sur les mains qui accueillent les visiteurs du site et bougent légèrement aux clics. Dissous dans le fond tels les magiciens dans le noir de scène, les mains se dévoilent parfois, et dirige le regard vers l'information. En somme, c'est une revisite ergonomique, efficace.

Par Florian Bulou