[Lettre ouverte] Un grand signe pour un regard citoyen

Chers créateurs, étudiants, enseignants, directeurs d'écoles, chercheurs, conservateurs, acteurs d'une culture visuelle ouverte, amis des formes graphiques et tous les citoyens.



Je vous propose de vous associer par votre signature à un texte que j'adresse au ministère de la culture et de la communication pour revendiquer les moyens de cultiver le design graphique et le design en général.



Le Signe, Centre national du graphisme à Chaumont, vient d'ouvrir au public mais les moyens de son fonctionnement ne sont pas là. Ce n'est pas une question d'argent car la modestie des moyens demandés au regard du budget annuel du ministère est dérisoire. Il ne s'agit là que d'arbitrages qui nous sont défavorables depuis des décennies sans que nous en comprenions le sens tant est l'urgence de comprendre les images qui nous environnent et d'en souhaiter la qualité pour le respect de celles et à ceux à qui elles sont adressées.



Nous sommes beaucoup à nous battre depuis trente ans à faire qu'une culture du design trouve sa place dans l'espace public et que tous les citoyens aient accès au droit de réfléchir aux signes et aux objets qui les entourent. Il semble que seule la manifestation importante d'une lettre ouverte signée par milliers puisse infléchir des tutelles qui nous ignorent de façon insupportable.



La lutte rassemble quand c'est dans la perspective de questionner et d'améliorer l'état des choses.



Fraternellement, professionnellement, artistiquement.



Vincent Perrottet

graphiste

L'intégarlité du texte à signer est disponible ici : http://www.un-grand-signe-pour-un-regard-citoyen.info