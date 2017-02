Un œil sur la toile... (lundi 24 octobre 2016)

Chaque début de semaine, nous vous proposons une série d'articles que nous avons pu repérer lors des longues heures passées à arpenter le web, à la recherche d'informations et contenus intéressant sur le graphisme, le design et le web.Voici les quelques liens retenus en ce lundi 24 octobre. Bonne lecture à tous.

- Roel Nieskens sinterroge sur le futur des typos web et les nouvelles possibilités apparues avec les polices variables.





- En Inde, de nombreux camions arborent une décoration surprenante, composée de couleurs vives et de typographies ornementales. Le documentaire HORN PLEASE, réalisé par Shantanu Suman, explore ce phénomène du Truck Ar.







- Sur CSS-TRick, Geoff Graham dévoile une méthode pour contrôler l'interlettrage d'une typographie sur le web.





- Quand il s'agit de s'imposer un exercice quotidien, le designer Stian Korntved Ruud n'y va pas avec le dos de la cuillère. Chaque jour, il en taille une nouvelle dans du bois.







- Le designer Craig Winslow et l'écrivain Sam Roberts sont des nostalgiques des vieilles enseignes. Pour mettre la lumière sur la richesses du signe urbain, ils ont décidé, à la nuit tombée, de projeter sur les bâtiments originaux, l'évolution graphiques de certaines façades londoniennes. Un très chouette projet à découvrir ici : http://bit.ly/2cNCEwL





- Imprimé et numérique : vers une alliance des frères ennemis ? Le site de Via Books propose une introduction à l'ouvrage Post-Digital Print d'Alessandro Ludovico.





- Une interview de la chasseuse de tendance Lidewij Edelkoort.





- Récemment, nous avons pu observer pas mal de nouveautés dans la création de logo. Pour Michael Wolff, beaucoup sont superficiels et pauvres graphiquement. Il illustre son propos à travers plusieurs exemples pour Design Week.