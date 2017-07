Un pavillon ondulant par SelgasCano Architects

Le studio d'architecture espagnol SelgasCano a réalisé une installation dans la cour de l'entreprise de spiritueux Martell, à Cognac : un immense pavillon aux lignes ondulantes pour flâner et se reposer.

Le pavillon fait front d'un côté à la façade de torchis clair, joliment vieillie, de l'autre à la fondation Martell, moderniste. Essentiellement composé de surface translucide qui ondulent il est l'entre deux idéal ; un dialogue tacite. On y entre et on y sort de tous côtés, on le traverse en se laissant bercer par les silhouettes effacées derrière les parois opalescentes.

On y retrouve 31 rangées de structure en acier, recouvertes d'un matériau composé de polyester et de fibre de verre. La légèreté de cet ensemble permet alors au studio d'architecture d'avoir simplement disposé 786 coussins jaunes remplis d'eau pour maintenir la structure. La conjugaison de la technicité et l'ergonomie de cette astuce offre un pavillon aéré et ludique, dans lequel les visiteurs peuvent déambuler, se perdre puis se reposer. Une estrade a également été prévue pour accueillir des prestations et concerts.

Ce travail est une première approche pour la Fondation Martell de signaler l'ouverture prochaine d'un ensemble de plus de 5000 mètres carrés pour la création contemporaine. Une première ouverture partielle est prévue à l'été 2018, date jusqu'à laquelle le pavillon de SelgasCano devrait rester dans la cour de l'entreprise.

Par Florian Bulou-Fezard