[Design Flux] Une affiche à jouer par le Studio Feixen

Le festival Oto Nove Swiss, 3 jours de musique contemporaine et expérimentale, vient de s’achever à Londres mais il est toujours possible de jouer avec la création du studio helvète Feixen. Celui-ci a conçu pour promouvoir l’événement un poster interactif doté de plusieurs effets. Balader sa souris sur l’affiche permet d’interagir avec la typo, révéler certaines infos et même composer sa propre mélodie à partir des sons enregistrés par le musicien suisse Jannik Giger.

Le Studio Feixen (http://www.studiofeixen.ch), basé à Lucerne, associe Felix Pfäffli, son créateur, Raphael Leutenegger et Daniel Peter. Et s’ils travaillent aussi sur des projets de design d’espace ou d’objet, leurs nombreuses productions graphiques les consacrent héritiers modernes d’un style suisse indémodable.

Par Stéphanie Thiriet