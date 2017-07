Une anamorphose en sous-sol

0 partages sur les réseaux sociaux

Une nouvelle anamorphose a vu le jour dans un parc de stationnement à Saint-Gervais, en Haute-Savoie. On la doit à l'artiste argentin Elian Chali.

Elian Chali a envahi les sous-sols d'un parc de stationnement avec une composition picturale géométrique en anamorphose. Dans les bas plafonds et murs humides du parking souterrain, le bitume gris s'éclaircit avec les couleurs rouge, vert, bleu. Au détour d'un pilier de béton brut, se dégage une forme parfaitement rectiligne, qui passé le poteau ne le sera plus ; un jeu de perspective très usité ces dernières années, mais qui prend un autre sens dans ce lieu. Présenté par 2KM3, plate-forme d'art contemporain, l'artiste explique que le contexte est prédominant : "une personne dans sa routine devient spectateur et utilisateur d'une œuvre d'art, c'est une rencontre inattendue avec la créativité"

Par Florian Bulou-Fezard