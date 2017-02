Une campagne d'emailing bien brodée pour Ikea

En 2016, nos boites mails sont tellement remplies que les entreprises doivent la jouer fine pour réussir leurs campagnes d'emailing et atteindre leur public. Avec sa dernière opération, Ikea nous livre un bel exemple d'innovation dans sa communication. Pour inciter les clients à s'abonner à leur newsletter, le géant de l'ameublement et son agence Lidan'ont pas déployé un pop-up ou spammé la moitié de la planète, mais opté pour une technique plus artisanale, avec un email entièrement brodé et envoyé par la poste. Si tous les éléments visuels sont présents comme dans une structure numérique, impossible pour le destinataire de cliquer sur les liens, il faudra qu'il aille de lui même sur internet pour renseigner son adresse. Une idée qui présente l'avantage de ne pas tronquer la volonté du client.