Une sélection de vinyles graphiques et intemporels

En 2013, la production de vinyles des deux seules usines de pressage situées en Mayenne, a atteint 5,1 millions d'unités, contre 3,7 millions en 2010, et la cadence ne cesse de croître encore aujourd'hui. Que ce soit des labels commerciaux, des labels indépendants, des associations ou même des particuliers, tous préfèrent presser leur musique sur ce format.

La pochette de vinyle a visiblement de beaux jours devant elle. Voici une petite sélection non exhaustive des galettes 33 tours au design graphique remarquable :



Koyote - Let me tell you (2014)



Nicolas Jarr - Space is only noise (2011) © Alfredo Jaar



Proposition graphique pour Secret 7 (2016)



Sebastien Tellier - L'aventura (2014) © Valentine Reinhardt



La plage - Rendez-vous (2013) © Dimitris Kostinis

Synckop - Noyades (2016) © Synckop



Time impala - Currents (2015) © Robert Beatty



Alex Gopher - Back to Basics (2016) © Kiandjan



Space Art - Trip In The Center Head (1997) © Jean-Auguste Ringard



Andy Fox - Tempus Fugit (2016) © Alessandro Strickner



Emex ‎– 00110001 (2015) © Anagram Design



Waterfall - Evian Christ (2014) © David Rudnick

