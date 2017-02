[Design Flux] Vous êtes plutôt cerveau droit ou cerveau gauche ?

Si l'un a tendance à dominer l'autre, l'idéal est de favoriser la communication entre les deux hémisphères de notre cerveau. Créer le pont entre le droit intuitif et créatif et le gauche, normatif. Moleskine propose de vous accompagner dans cet équilibre en lançant TWO GO, une gamme hybride de carnets de notes. Sur la page de droite, suivez les lignes, sur celle de gauche, laissez parler votre imagination.





Plus d'excuse, pour ne pas tirer la chasse

Au Japon, les choses se font rarement comme ailleurs dans le monde. Même quand il s'agit d'aller aux toilettes. Les équipements sanitaires sont complexes et le résultat d'une enquête auprès de 600 personnes, japonaises et étrangères, dévoile qu'une majorité ne comprend pas comment s'en servir et être perdu parmi les multiples options. Pour remédier à cela et ne pas dégouter les touristes, les plus grands fabricants se sont rassemblés pour trouver une solution. Il en résulte ce système universel de pictogrammes.





La marche des femmes

Pour faire valoir ses droits, il faut se manifester. Et pour se manifester, se faire voir. Aux États-Unis, depuis l'élection de Donald Trump, se sont les femmes, inquiètes de leur sort, qui passent à l'action et descendent dans la rue. Pour accompagner le mouvement The UpRoar propose de rassembler de nombreuses affiches revendicatives. À imprimer et reproduire à volonté.

Par Charles Loyer