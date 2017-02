Voyage fantastique à l'hôpital Necker

Un projet émouvant mis en place par l’hôpital Necker offre aux patients, parents et équipe médicale un voyage imaginaire leur permettant de sortir de cet univers si froid que représente les murs hospitaliers.

Financée par la fondation CSF (Crédit Social des Fonctionnaires), cette initiative permet de rendre le service de réanimation pédiatrique plus agréable en racontant visuellement une histoire.

Des illustrations réalisées par Juliette Gillard trônent sur les murs, mettant en scène un petit garçon. Il partage son univers féerique et ses diverses aventures dans le monde marin, la jungle ou encore la galaxie. Présent dans chaque chambre et dans chaque couloir du service, il navigue dans différents univers où se côtoient de jolis animaux illustrés tels que des flamants roses, des crocodiles ou des girafes.