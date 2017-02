Webibli organise une bourse aux livres spéciale design graphique & web

Se débarrasser de ses vieux livres et en acquérir de nouveaux, la rentrée est le moment idéale pour mettre à jour sa bibliothèque. Webibli en profite pour organiser une bourse aux livres, spéciale design graphique & web, le samedi 8 octobre à la Schoolab.

Vous vous souvenez de Webibli ? Nous en avions déjà parlé ici et là. Après un an et demi d'exercice et une grosse refonte du site, la bibliothèque virtuelle pour les passionnés de graphisme poursuit son chemin. Lisa Durand et Damien Tailhades continuent de faire valoir le partage de la culture et cet évènement physique s'inscrit dans cette démarche. L’idée de cette journée est de permettre aux particuliers de vendre ou d'acheter des livres d’occasions. En parallèle, il y aura également des stands pour des éditeurs & des designers afin de présenter et vendre leur travail. On peut déjà annoncer la maison d'Editions -Zeug et 476, ou encore la fonderie Production Type et le studio Tind.