WeTransfer se refait une beauté

WeTransfer, le célèbre service de partage de documents, a modifié son identité visuelle, du logo à la palette de couleurs en passant par l’interface du site web.

Le plus gros travail identitaire repose sur le logo, réalisé en partie par Paul van der Laan du studio Bold Monday. Originairement, il se composait du nom entier du service avec une typographie bleue sans-serif en minuscule. La société l’a dépouillé du mot « Transfer » pour miser sur le minimalisme et la simplicité visuelle. Un choix qui accorde plus de présence au service. Désormais, tout se concentre sur le « We » (nous), mettant en avant les liens entre communautés et la complémentarité entre la société et les utilisateurs. Le sourire symbolique de la lettre « E » est renforcé sur le nouveau logo arrondi, doux et impactant.

Le site propose également une interface plus claire et une série d’images permettant aux utilisateurs un accompagnement visuel pendant le téléchargement. En somme, une utilisation plus fluide, contemporaine et graphique très agréable.

Photographies: LogoNews.